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Yaramazlara biraz batar!

TBP başkanı: Biraya çok büyük zam geliyor

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, ‘biraya çok büyük zam geleceğini’ söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

Aybaş Twitter paylaşımında, söz konusu zammın ‘yüzde 17 ile yüzde 23 arasında olacağına dair söylentiler olduğunu’ kaydederek, “Umarım gelmez yoksa bira kültürü tarih olur” diye yazdı.


10 Ocak 2021 tarihiyle birlikte en ucuz 50 cl’lik şişe bira 13 TL.

Aybaş, ayrıca temmuz ayı ilk haftası için sigaralara 2 ila 3 lira arasında zam gelebileceğini kaydetti.

TBP başkanı bir kullanıcının, “Cin-rom-votka tarafında durumlar nasıl Özgür Bey var mı bunlara da” sorusunu “Hepsine gelecek” diye yanıtladı.

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