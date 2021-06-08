Can Dündar’a tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Yurt dışında yaşayan gazeteci Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

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İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Dündar’a 2015’te yayınlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar’ın avukatları geçen ocak ayında kararı temyiz etmişti.

Mahkeme, Dündar hakkında bir müşteki yönünden, ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ ve ‘devleti gizli kalması gerekene bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından ifadesi alınmadığı gerekçesiyle dosyasını ayırmıştı.

AA’nın haberine göre ayrılan dosyanın bugün görülen ilk duruşmasına, Dündar ve mazeret bildiren avukatı katılmadı. MİT Başkanlığı’nı temsilen Hazine avukatı Timuçin Üzel duruşmada hazır bulundu. Üzel, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müdahilliklerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dündar hakkında, ‘dosya kapsamı, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli şüphenin varlığını gösteren deliller, sanığın uzun süredir firari olarak başka dosyalardan aranması, mahkemenin başka dosyasından aldığı ceza sebebiyle kırmızı bülten ve iade işlemlerinin beklenmiş olması ve isnat edilen suç niteliğine göre’ tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetti.

Mahkeme, Dündar’ın Almanya’da yaşadığını belirterek iade işlemleri konusunda ‘iade talepnamesi’ ve ‘kırmızı bülten’ çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar verdi.

MİT Başkanlığı’nın suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya müdahilliğine hükmeden heyet, duruşmayı 6 Ekim’e erteledi.

Karara tepkili

Muhalefetten ricam:

Bir süre savcıları göreve çağırmasınlar.

Ters sonuçlar oluyor. https://t.co/zJJHcqfMno — Can Dündar (@candundaradasi) June 8, 2021

Dündar, Twitter hesabından mahkeme kararına “Muhalefetten ricam: Bir süre savcıları göreve çağırmasınlar. Ters sonuçlar oluyor” diye tepki gösterdi.

Dündar, ‘kırmızı bülten’ talebine ilişkin de şunları kaydetti: “Kırmızı bülten, ancak Interpol tarafından çıkarılabiliyor. Mahkemeler sadece Adalet Bakanlığı’ndan Interpol’e başvurup kırmızı bülten çıkarmasını isteyebiliyor. Ve İnterpol, asıl amacın muhalifleri susturmak olduğunu bildiği için Ankara’nın hiçbir başvurusunu ciddiye almıyor.

Interpol, Türk Hükümetinin ‘kırmızı bülten’i kötüye kullandığını anladı. Bu yüzden Türkiye, gerçek suçluları da geri alamıyor. Yani katiller, darbeciler, uyuşturucu kaçakçıları vs. de AKP’nin muhalifleri cezalandırma iştahı sayesinde kurtuluyor. Ekte göreceğiniz gibi iki yılda bir gündeme getirilen kararlar bunlar. Amaç: Yıldırmak. Hele şimdi Sedat Peker’in itiraflarıyla haklılığımız ortaya çıktığı için hepten panikteler. Hiç uğraşmasınlar: Yılmayız.”