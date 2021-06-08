İzmir depremi: 29 kişiye ‘bilinçli taksir’den dava

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verdikleri iddiasıyla kamu davası açıldı.

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İzmir başsavcılığının yazılı açıklamasına göre soruşturma tamamlandı. İlgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgelerin temin edildiği, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversitelerinden akademisyenlerle TÜBİTAK – Marmara Araştırma Merkezi’nin konuya ilişkin raporlar hazırladığı kaydedildi. Yıkılan dokuz yapıya ilişkin ayrı ayrı nihai raporları tamamlandı ve bir bölümü soruşturma dosyasına eklendi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Soruşturma sonunda toplam 29 şüpheliden 10’u halihazırda tutuklu olarak ceza infaz kurumundadır. 17 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Şüphelilerden biri hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştır. Bir şüpheli hakkında da tedbir talebi reddedilmiştir.

Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında görevi ihmal suçundan evrak tefrik edilerek 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderilmiştir.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılıp sonuçlandırılan soruşturma kapsamında şüphelilerin lehine ve aleyhine olabilecek tüm deliller toplanarak haklarında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan düzenlenen iddianameler ile kamu davaları açılmıştır.”

Soruşturma süreci

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden hemen sonra soruşturma başlatılmış, gözaltı kararı verilen şüphelilerden yedisi tutuklanmış, üç kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Bilirkişi raporlarının tamamlanmasının ardından 28 Nisan’da 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrılmıştı.