Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burgerci açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gastronomi ve turizm iştiraki BELTUR, hamburger konseptli mekan açtı.

Fotoğraflar: İBB

Menüsünde 18 çeşit hamburger bulunan ‘BELTUR Burger’ için Pendik’te bir BELTUR noktası dönüştürülerek yeniden hizmete alındı.


BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, vejetaryen beslenenler ve çocuklar için de ürünlere yer verdiklerini belirterek “Pendik BELTUR Burger’in çok kısa bir sürede, başta yakın çevre olmak üzere, tüm İstanbul için önemli bir uğrak noktası olacağına inanıyoruz. Bu konsepti çok yakın zamanda başka lokasyonlarda da açmayı planlıyoruz” dedi.

Akın yeni konseptlerinde ayrıca hot dog, çıtır brokoli, salata ve tatlı çeşitleri gibi 10 yan ürün de olduğunu ifade etti

SON HABERLER

Aşı yaptırmayanlara kısıtlama gelebilir

Sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşmasını planlayan sağlık yetkililerinin, bunun başarıya ulaşması için bazı önlemler alabileceği, aşı olanlara ‘pozitif ayrımcılık’ yapılabileceği belirtildi.

Yorgunluk ve ikrah etmek, olağandır herhalde…

Üç kuruş için, iki koltuk için, ev için, araba için, saat için, tekne için, lüks otelde tatil yapıp mabatlarını o şezlonglara koyabilmek için, muktedirin sofrasındaki kırıntıları süpürebilmek için, biraz daha güçlü görünmek için, aslında hiçbir şey olamamanın öfkesiyle ve el birliğiyle, içine ettiler mazbut hayat beklentimizin…

Peker’den muhalefete: Şansınızı zorlamayın

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bu kez muhalefeti hedef alarak, “Pislik dedi diye içişleri bakanının başına gelenleri gördünüz. Bence şansınızı zorlamayın. Başınıza bela aramayın” dedi.