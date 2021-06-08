İstanbul Büyükşehir Belediyesi burgerci açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gastronomi ve turizm iştiraki BELTUR, hamburger konseptli mekan açtı.

Fotoğraflar: İBB

Menüsünde 18 çeşit hamburger bulunan ‘BELTUR Burger’ için Pendik’te bir BELTUR noktası dönüştürülerek yeniden hizmete alındı.

BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, vejetaryen beslenenler ve çocuklar için de ürünlere yer verdiklerini belirterek “Pendik BELTUR Burger’in çok kısa bir sürede, başta yakın çevre olmak üzere, tüm İstanbul için önemli bir uğrak noktası olacağına inanıyoruz. Bu konsepti çok yakın zamanda başka lokasyonlarda da açmayı planlıyoruz” dedi.

Akın yeni konseptlerinde ayrıca hot dog, çıtır brokoli, salata ve tatlı çeşitleri gibi 10 yan ürün de olduğunu ifade etti