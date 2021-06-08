Apple tamire verdiği telefonundaki mahrem görüntüleri internete yüklenen kadına milyonlarca dolar ödedi

Apple, yetkili servise tamir için gönderdiği telefonundaki mahrem görüntüleri çalışanlar tarafından internete yüklenen kadına milyonlarca dolar ödedi.

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Dava dosyasına gör, adı verilmeyen bir kadın telefonunu tamir için 2016’da California’daki Apple yetkili servisi Pegatron Teknoloji Hizmetleri’ne gönderdi. Teknisyenler kadının ‘son derece kişisel ve mahrem içeriklerini‘ Facebook hesabına yükledi. Facebook hesabına kendisi yüklemiş gibi duran görüntüler kadının ‘ağır duygusal sıkıntı’ yaşamasına neden oldu.

Durumu video ve fotoğrafları Facebook hesabında gören arkadaşlarının bildirmesiyle öğrenen kadın, Apple’a dava açtı ve sonunda milyon dolarlık bir miktar ödeme karşılığında anlaşmayı kabul etti.

Meseleyi gizli tutmak için Apple adına yer verilmeyen dava dosyası, yakın zamanda, yine Apple ve Pegatron’u içeren başka bir davada referans verilmesiyle ortaya çıktı.

Guardian’a konuşan bir Apple yetkilisi, “2016 yılında yetkili satıcılarımızdan birinde politikalarımızın bu korkunç ihlalini öğrendiğimizde hemen harekete geçtik ve o zamandan beri satıcı protokollerimizi güçlendirmeye devam ettik” dedi.