Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 7 Haziran 2021

Müsilajın adı kondu: Afet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’ndeki müsilajı (deniz salyası) ‘afet’ olarak niteleyip ‘en büyük deniz temizliği seferberliği’nin başlatılacağını duyurdu.

Erdoğan’ın korktuğu başına geldi: Deniz salyası Karadeniz’de de görüldü
Erdek’te müsilajdan kıyı görünmez hale geldi
Marmara nasıl kurtulur?
Akgöl’ün kuruması kuşları göçe zorladı

Kuraklık, Tuz Gölü’nü küçültüyor

Peker kendini ihbar etti: Burdan çok suç çıkar

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Ordulu gazeteci Cihan Çakır’ı yerel seçimlerden önce tehdit ettiğini doğrularken, “Buradan çok suç çıkar” dedi.


AKP, Peker’in ‘oyun’unu gördü!

Peker’in hedefindeydi: Veyis Ateş izne çıktı

Altaylı’dan Veyis Ateş’e ‘Sedat Peker’ çağrısı: ‘Hodri meydan’ de, yalanla

‘Yol neden kapalı’ diyen avukatı döven cumhurbaşkanlığı korumalarına takipsizlik

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’nın önündeki yolun trafiğe neden kapatıldığını sorduğu için cumhurbaşkanlığı koruma polisleri tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun işkence davasında savcı takipsizlik kararı verdi.

İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Topkapı Sarayı eserlerinin Çamlıca Camii Müzesi’ne nakledilmek istendiğini söyledi.

Aydın mıyız?
Uygur lider Türkiye’yle mahkemelik!

‘Katil devlet’ dediği için soruşturma açılan Ahmet Şık ‘el artırdı’: Eksik tespit, seri katil

Ankara başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Altında fiyat Yellen etkisiyle çekiliyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın yüksek faize ilişkin olumlu yorumları altının ons fiyatında geri çekilmeye neden oldu. TL’nin dolar karşısındaki kaybı nedeniyle ise Türkiye’de gram altının fiyatında gözle görülür değişim olmadı.

ABD’li bilim insanları: Corona virüsü laboratuvar çıkışlı

NATO anketinde en güvenilmez ülke Türkiye

German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşunun NATO üyesi 11 ülkede yaptığı ‘Transatlantik Trendler’ anketinde ‘en az güvenilir’ ülke Türkiye çıktı.

400 kilo eroin: Gönderen İranlı, yakalayan Bulgar, yakalanan Türk

İran’dan mermer levhaları arasında saklanmış halde yola çıkarılan 400 kilogram eroine Bulgaristan’da el konuldu. İki Türk gözaltına aldı.

Thodex’e 16 milyon lira haciz

Kripto para borsası Thodex’ten kripto para satın alarak mağdur olan kişinin alacağına karşılık başlattığı icra işlemi kapsamında, şirketin üç aracı ile banka hesabında bulunan yaklaşık 16 milyon liraya haciz konuldu.

Fransa’dan Google’a 220 milyon avro ceza

Horoz dövüştüren 24 kişiye para cezası

Anonymous: Türkiye’de sadece kamu bankalarında soygun yok, belge ve ses kayıtlarını paylaşacağız

Uluslararası hacker grubu Anonymous, Türkiye’de banka soygunlarının sadece kamu bankalarını kapsamadığını öne sürerek belge ve ses kayıtları paylaşacağını bildirdi.

İstanbul’da 415 tarihi eser ele geçirildi: Rozet, sikke, parfüm ve gözyaşı şişeleri var

İstanbul’da dört adrese düzenlenen operasyonlarda 255’i sikke 415 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi; altı kişi gözaltına alındı.

Netflix, Yeşilçam klasiklerini kütüphanesine alıyor

Pandemi döneminde dünyada abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, Yeşilçam klasiklerini kütüphanesine ekleme kararı aldı.

Jeff Bezos Amazon’da CEO’luk görevini bırakıp uzaya gidiyor

ABD’li milyarder işadamı Jeff Bezos, sahibi olduğu roket şirketi Blue Origin’in New Shepard aracıyla 20 Temmuz’da düzenleyeceği ilk uzay gezisine katılacağını açıkladı.

Auschwitz’in son kahramanı hayatını kaybetti: Elektrikli telleri tankla ezmişti

Nazilerin 2’nci Dünya Savaşı’nda Polonya’da kurduğu toplama kampı Auschwitz’in özgürleştirilmesinde görev yapan askerlerin sonuncusu David Dushman 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Futbolun en değerlisi: Phil Foden

Futbol dünyasında haziran ayı itibariyle piyasa değeri en yüksek oyuncu, 190,2 milyon avroyla (yaklaşık 2 milyar lira) Manchester City’den Phil Foden oldu. Listede Haaland 5’inci sırada kendine yer bulurken, Mbappe ilk 10’a giremedi. Ronaldo ve Messi ise ilerleyen yaşları nedeniyle listede yok.

Ukrayna’nın EURO 2020 forması Rusya’yı kızdırdı

13 yaşındaki kızını taklit ederek okula gitti, yedinci derse kadar yakalanmadı: Güvenliği test ettim

ABD’de bir anne okulda çocukların yeterince güvende olmadığını kanıtlamak için 13 yaşındaki kızının yerine okula gidip derslere girdi.

Yırtıcı hayvanlardan kaçan karacaya yavrusu ölen keçi annelik ediyor

SON HABERLER

Marmara nasıl kurtulur?

Bu konu siyasi bir hale getirilmeden düzeltilerek torunlarımıza gurur duyacağı bir Marmara Denizi bırakmak hepimizin görevi.

Aydın mıyız?

Yapıcı olabilmek önce alçak gönüllü olmakla ve ötekini yenmeye zaman harcamamakla başlar. Aydın olmak, bir farkındalık meselesidir, çok okuyup çok ahkâm kesmek değildir. Kibirden olabildiğince arınmaktır. Toplumun içinde durmayı bilmektir.

Akşam Postası / 7 Haziran 2021

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Uygur lider Türkiye’yle mahkemelik!

Diken’e konuşan İsa, kendisine uygulanan yasağın arkasında Çin’in bulunduğunu belirterek, “Çin aynı baskıyı Almanya’ya da yapıyor ama ciddiye almıyorlar. Üstelik Almanya’nın Çin ile ticareti Türkiye’den 10 kat daha fazla” dedi.