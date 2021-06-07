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Yaramazlara biraz batar!

Auschwitz’in son kahramanı hayatını kaybetti: Elektrikli telleri tankla ezmişti

Nazilerin 2’nci Dünya Savaşı’nda Polonya’da kurduğu toplama kampı Auschwitz’in özgürleştirilmesinde görev yapan askerlerin sonuncusu David Dushman 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Reuters

Çoğu Yahudi 1 milyon 100 bin kişinin katledildiği Polonya’nın Krakov kentindeki Auschwitz toplama kampı Sovyet Kızıl Ordusu tarafından 27 Ocak 1945’te özgürleştirilmişti. Hayatta kalmayı başaran 7 bin kişi kurtarılmıştı.


O tarihte 21 yaşındaki Kızıl Ordu askerlerinden Dushman’ın cumartesi günü Almanya’da hayatını kaybettiği açıklandı. Dushman, savaş sonrasında 12 bin kişilik Kızıl Ordu birliğinden sağ kalan 69 askerden biriydi. Kamptakileri kurtarmak için elektrikli telleri tankıyla ezmişti.

Geçen yıl Reuters’a konuşan Dushman şunları söylemişti: “Oraya vardığımzıda elektrikli telleri ve o tahlihsiz insanları gördük. Tanklarla telleri ezip içeri girdik. İlk yaptığımız şeylerden biri yiyecek dağıtmak oldu. Hepsi üniformalar içindeydi, korkunç bir tabloyla karşılaşmıştık. Öncesinde Auschwitz hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk.

Dushman savaş sonrasında, SSCB adına olimpiyatlar oyunlarında eskrim dalında yarışmıştı.

Uluslararası Ollimpiyat Komitesi, onun dünyanın en iyi eskrimcilerinden ve eskrim antrenörlerinden biri olduğunu açıkladı.

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