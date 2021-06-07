HDP’li vekiller iktidarı ‘etiketledi’: #HDPyiDeğilMafyayıYargıla

Yargıtay başsavcılığının yeniden açtığı kapatma davasına karşı HDP’den ilk açıklama geldi: “AKP-MHP ittifakının tarihini mafya anlatıyor. Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor.”
Yargıtay başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 17 Mart’ta AYM’ye gönderilmişti. AYM de ‘eksikliklerin giderilmesi için’ iddianameyi iade etmişti.
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin imzalı yaklaşık 850 sayfalık iddianame bugün Anayasa Mahkemesi’ne tekrar gönderildi.
Bunun üzerine HDP’nin Twitter hesabı üzerinden, #HDPyiDeğilMafyayıYargıla etiketi kullanılarak bir dizi tweet atıldı.
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da aralarında bulunduğu HDP’liler de söz konusu etiket üzerinden görüşlerini dile getirdi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay da HDP’lilere destek veren isimlerdendi.