HDP’li vekiller iktidarı ‘etiketledi’: #HDPyiDeğilMafyayıYargıla

Türkiye halklarına karşı işlenen suçlar, yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti, yargısız infaz ve faili belli cinayetler birer birer bir kez daha ifşa oluyor, aslında bu bir ifşa dönemi…#HDPyiDeğilMafyayıYargıla pic.twitter.com/wMbvv7nmmy