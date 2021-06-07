İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Topkapı Sarayı eserlerinin Çamlıca Camii Müzesi’ne nakledilmek istendiğini söyledi.

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Twitter’da paylaşım yapan Polat, Topkapı Sarayı Darphane binalarının Arkeoloji Müzesi’nin elinden alınıp eserlerinin Depo Müze adıyla Atatürk Havalimanı’na gönderilmesinin bu taşınma isteği ile ilgili olduğunu ifade etti.

Arkeoloji Müzesi’nin depolarındaki eserlerden bir kısmının Atatürk Havalimanı’na taşınacağı, taşınan eserler ile İstanbul’un her iki yakasında da depo müzeler kurulacağı duyurulmuştu.

İBB yetkilisi, Kültür Bakanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Çamlıca Camii’nin alt katlarının birbirine bağlı müzeler yapılıp Kültür Bakanlığı’ndan alınarak ikisinin birden Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığını hatırlattı.

Polat şöyle devam etti: Cumhuriyet değerleri ile padişahlığın otorite makamlarını halka teslim etmenin sembolü olarak müzeye dönüştürülmüş Osmanlı sembolü asırlık Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzeleri’nin paha biçilmez koleksiyonları popüler kaygılara heba edilmemeli.

Depo müze yapıyoruz diye sunulan Arkeoloji Müzeleri Depoları Darphane binalarının boşaltılması ve koleksiyonlarının havaalanına taşınması meselesinin ardındaki durum ne yazık ki bu şekildedir.”

Polat medyada bu müzelerdeki süreci takip eden bazı medya çalışanlarına da çağrıda bulundu: “Kısa bir süre sonra yaygın medya kanalları ve popüler şahsiyetler vasıtası ile Depo Müzelerin övgülerle sunulması örneklerini göreceğiz. Kendileri ile görüşülmüş kamuoyuna etki edebilecek bu gazeteci ve yazarlara tarihsel sorumluluklarını hatırlatmak vicdani görevim. Bu konuda bu müzelerden emekli olmuş, edilmiş, ömrünü bu müze koleksiyonlarına harcamış ve yukarıda bahsettiğim Çamlıca Cami Müzesi’ne padişah eserlerinin nakledilmesini hakikatini bilen müzeci üstatlardan medya ve gazeteciler görüş bilgi sormak zorundadır.”