İnceleme: Bakanlık yetkilisi LGS arasında çocuğuyla görüştü mü?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı arasında Bilecik Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi’nin okul bahçesine alınıp çocuğuyla görüştürülüp görüştürülmediğine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda sınavın ilk bölümü tamamlanınca öğrenciler okul bahçesine çıkarıldı. Kural gereği hiç kimse okula sokulmazken bazı veliler İvrendi ve eşinin bahçeye girip çocuğuyla görüştüğünü öne sürdü.

Velilerden İlyas Balı şunları söyledi: “Mola esnasında Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü bir beyefendiyi polisler içeriye aldı. Daha sonra polislere biz halk olarak gittik, ‘Bu beyefendi niye giriyor, bizi niye almıyorsunuz’ dedik. ‘Öğrencisine bir şey verecekmiş’ diye cevap verdiler. Yaklaşık 20 dakika sonra çıkarabildiler. Şikayetçiyiz. Sayın valimizden rica ediyoruz. Herkesin çocuğunun emeği var. Torpilli olamaz. 20 dakika boyunca içeride çocuğunu yedirdi içirdi, güzelce besledi sonra çıktı.”

Bir başka veli Süleyman Doğru şöyle konuştu: “Şube müdürü olduğunu söyleyen bir kişi eşi ve kendisiyle içeriye girmeye çalışıyor, çocuğuna yiyecek içecek götürüyor. Kuralları koyanlar, kendileri için kaldırıyorsa burada bir sıkıntı var. Birileri kural koyuyor herkes uymak zorunda. Sayın valimiz de bu işin gereğini yapsın. Bir kural var, buraya veliler giremiyor, çocuklarına su, yiyecek götüremiyor. Ben götüremiyorsam kimse götürmeyecek.”

Şikayetler üzerine valilik inceleme başlatıldığını açıkladı.