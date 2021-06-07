ABD, 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacının kullanımına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2003’ten bu yana ilk kez bir ilacın Alzheimer tedavisinde kullanılmasına onay verdi.

FDA’in açıklamasına göre deney aşamasındaki isimli ilacın erken safhalar için kullanımı onaylandı.

İlaç ‘aducanumab’ adlı antikor kullanılarak Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen tarafından geliştirildi.

İlacın hastalığın hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlattığı söyleniyor.

Şirketin CEO’su Michel Vounatsos, geçen yıl, “İlacı kullananların hafızasını daha uzun süreyle koruyabildiği ve günlük işlerini yapma yetilerini daha uzun süre devam ettirebildiğini gözlemledik” demişti.

FDA onayı bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Biogen’in kullanım onayı başvurusu üzerine bazı bilim insanları ilacın ‘tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil bulunmadığını’ belirten bir rapor yazmıştı.