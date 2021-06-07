Futbolun en değerlisi: Phil Foden

Futbol dünyasında haziran ayı itibariyle piyasa değeri en yüksek oyuncu, 190,2 milyon avroyla (yaklaşık 2 milyar lira) Manchester City’den Phil Foden oldu. Listede Haaland 5’inci sırada kendine yer bulurken, Mbappe ilk 10’a giremedi. Ronaldo ve Messi ise ilerleyen yaşları nedeniyle listede yok.

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Rapor, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) tarafından hazırlandı ve Avrupa’nın üst düzey beş ligindeki (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

Değer belirlenirken, yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterler dikkate alındı.

Listede Phil Foden’ı 178 milyon avro ile Manchester United’ın İngiliz futbolcularından Mason Greenwood takip ediyor. Yine Manu forması giyen Marcus Rashford 159,1 milyon avro piyasa değeriyle 3’üncü sırada.



Borussia Dortmund’un Norveçli golcüsü Erling Haaland ise 155,5 milyon avro değeriyle listede kendine 4’üncü sırada yer bulabildi.

Uzun süre listenin zirvesinde bulunan Fransız Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesine bir sezon kalması nedeniyle ilk 10’a giremedi. Mbappe, 118,3 milyon avro değerle 12’nci sırada kaldı.

İlk 100 futbolcunun dahil edildiği listede Barcelona’nın 33 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Juventus’un 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise yer almadı.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle:

1. Phil Foden (Manchester City): 190,2 milyon avro

2. Mason Greenwood (Manchester United): 178 milyon avro

3. Marcus Rashford (Manchester United): 159,1 milyon avro

4. Erling Haaland (Borussia Dortmund): 155,5 milyon avro

5. Bruno Fernandes (Manchester United): 154,3 milyon avro

6. Frenkie de Jong (Barcelona): 138,7 milyon avro

7. Pedri Gonzalez (Barcelona): 133,2 milyon avro

8. Alphonso Davies (Bayern Münih): 131,6 milyon avro

9. Joao Felix (Atletico Madrid): 127,8 milyon avro

10. Mason Mount (Chelsea): 123,6 milyon avro