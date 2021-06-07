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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da 415 tarihi eser ele geçirildi: Rozet, sikke, parfüm ve gözyaşı şişeleri var

İstanbul’da dört adrese düzenlenen operasyonlarda 255’i sikke 415 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi; altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 3 Mayıs-3 Haziran arasında Kartal, Kadıköy ve Küçükçekmece’de belirlenen dört adrese baskın düzenledi.


Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen 415 tarihi eserin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

Bu eserler arasında, sikkeler, günlük ve özel amaçlı kullanılan bronz kap kacak, parfüm ve krem şişeleri, ölü kültü hakkında bilgi veren gözyaşı şişeleri, bronz şamdan parçaları, yaka iğneleri ve rozetler gibi süs eşyaları, dini ritüellerde kullanıldığı düşünülen insan biçimli mermer heykelcikler, antik dönemin spor faaliyetleri hakkında bilgi niteliği taşıyan bronz figürler, mızrak uçları, patlamış havan mermisi ve ruhsatsız tabanca bulunuyor.

‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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