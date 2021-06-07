Ukrayna’nın EURO 2020 forması Rusya’yı kızdırdı

Ukrayna’nın bu cuma günü başlayacak EURO 2020 için hazırlanan formaları Rusya’yı kızdırdı! Formanın üstündeki haritada, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım da dahil edildi.

Fotoğraf: Facebook Andriy Pavelko

Ukrayna’ya bağlı bir yarımada olan Kırım, Mart 2014’te Rusya tarafından ilhak edilmiş; uluslararası arenada tepki çekmişti.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, ülkenin futbol takımının geçen yıl pandemi nedeniyle bu seneye ertelenen Avrupa Kupası’nda giyeceği formayı Facebook sayfasından tanıttı. Formanın ön tarafında, Kırım ve Rusya yansılı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lıgansk’ı da içeren harita bulunuyor. Arkasında da 2014’te Ukrayna’daki milliyetçilerin kullandığı “Ukrayna’ya zafer” sloganı yer alıyor.

Pavelko, formayı, “Ukrayna’nın silueti oyuculara güç verecek diye düşünüyoruz çünkü Ukrayna’nın tamamı için savaşacaklar” diyerek değerlendirdi.

Ancak forma Rusya’nın tepkisini çekti. Bir Rus milletvekili, “Bu siyasi provokasyon” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sözcüsü Maria Zakharova da ‘Ukrayna futbol takımının Rusya’nın Kırımı’nı Ukrayna’ya iliştirdiğini’ ifade ederek, ‘imkansızın hayali’ni kurduklarını söyledi.

Milletvekili Dimitriy Svisçev de formanın son derece uygunsuz olduğunu belirterek Avrupa futbolunun UEFA’nın devreye girmesini ve müdahale etmesini istedi.

EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz arasında farklı ülkelerdeki 11 kentte düzenlenecek. Evsahibi kentler arasında St. Petersburg da var.