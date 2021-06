NATO anketinde en güvenilmez ülke Türkiye

German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşunun NATO üyesi 11 ülkede yaptığı ‘Transatlantik Trendler’ anketinde ‘en az güvenilir’ ülke Türkiye çıktı.

Fotoğraf: Reuters

29 Mart-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ankette her ülkeden 18 yaş üstü, çeşitli yaş gruplarından biner kişiyle çevrimiçi olarak aynı sorular yöneltildi. 11 ülke şöyle: Türkiye, ABD, Kanada, Fransa, Britanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Almanya, İspanya ve İsveç.

Anket sonucuna göre, ABD’de her beş kişiden ikisi, Avrupa ülkelerinde ise her üç kişiden ikisi Türkiye’yi ‘güvenilmez’ buldu. Türkiye’deki katılımcılar da NATO partnerlerine bir o kadar şüpheci yaklaşıyor. Türkiye’de en güvenilir bulunan partner Almanya bile katılımcıların ancak yüzde 54’ünden geçer not aldı; Fransa ve ABD ise sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 23 oranlarında kaldı. 11 ülkedeki katılımcılar en güvenilir olarak Kanada, Almanya ve İsveç’i seçti.

‘Türkiye’de demokrasi tehlikede’

Anket sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:

*ABD halen en etkili ülke olarak görülse de, pandemi dönemindeki düşüşten tam anlamıyla toparlanamamış. Avrupalıların yarıya yakını ABD’yi en etkili küresel lider olarak görmediğini söylüyor.

*Almanya yüzde 60’la açık ara Avrupa’daki en etkili ülke olarak görülüyor. Britanya yüzde 19, Fransa yüzde 7’de…

*Kanada 11 ülkede en yüksek güveni toplarken, Türkiye en güvenilmez ülke.

*Çin, ABD’den sonra en etkili ikinci ülke konumundaki yerini sürdürüyor.

*Avrupa’nın küresel sahnede etkinliği en yüksek Britanya’da değer görmüş; Almanya, İsveç ve Polonya da Avrupa’yı kısmen etkili buluyor. ABD’li katılımcılar ise Avrupa’nın etkisiyle pek ilgilenmemiş.

*İklim değişikliği ve küresel sağlık sorunlarıyla mücadele NATO’nun en önemli görevi olarak kabul görmeye devam ediyor. Sonrasında terörizmle savaş ve ticaret geliyor.

*Türkiye, Polonya ve İtalya hariç NATO ülkelerinde demokrasinin durumu iyi bulunuyor. Bu ülkelerdeki katılımcılar demokrasinin tehlikede olduğunu belirtiyor.

*NATO, Atlantik’in iki yakasında da ulusal güvenlik için önemli görülüyor. Özellikle Polonya, Britanya ve ABD’de.

*Avrupalıların çoğu ABD’nin Avrupa’nın güvenlik ve savunma meselelerine müdahale etmesinden hoşnut; buna en şüpheci bakanlarsa Türkler, İsveçliler ve Fransızlar.

*11 ülkeden sekizindeki katılımcılar Ortadoğu’daki savaştan yorulduklarını söylüyor.

*Ülkeler arasında Çin’e karşı daha sert bir yaklaşım gösterilmesinde neredeyse fikir birliğine varılmış. Özellikle insan hakları, siber güvenlik ve iklim değişikliği konularında.

*18-24 yaşları arasındakiler Çin’e karşı diğer yaş gruplarına oranla çok daha olumlu bakıyor. Özellikle ABD, Fransa, Almanya ve Britanya’dakiler bu ülkeyi partner olarak görmek istiyor.

*Katılımcılar, hükümetlerin iklim değişikliğine karşı yapacakları çok daha fazla şey olduğunda da hemfikir. Türkiye, İtalya, İspanya ve Polonya’da bu yönde atılacak adımların büyük destek bulacağı görülüyor.

*Katılımcılar çoğunluğu göç konusunda daha katı uygulamalar istiyor. Göçmenlikle ilgili görüşlerse karışık.