KRT TV muhabiri: CHP’li belediyelerle Özışık kardeşlerin ilişkisini yazdım diye işten çıkarıldım

KRT TV muhabiri Çağdaş Ulus, CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Süleyman, Hadi ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığını yazdığı için işten çıkarıldığını duyurdu.

Ulus, suç örgütü lideri Sedat Peker’in Hadi Özışık ile konuşmasını yayınladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda şöyle yazmıştı: “Halkın parasını Özışık kardeşlere yediren Maltepe belediyesindeki olaylara virgül koyup bir başka CHP’li belediyeye geçelim. Karşımızda Ataşehir belediyesi yönetimi. Soralım, her ay Baki Özışık’a neden ödeme yaptınız?”

Söz konusu ödemelerin ilan parası adı altında yapıldığını belirten Ulus, ayrıca Özışık kardeşlere CHP’li belediye tarafından araba tahsis edildiğini de öne sürmüştü.

Halkın parasını Özışık kardeşlere yediren @MaltepeBelTr 'deki olaylara virgül koyup bir baska CHP'li belediyeye geçelim. Karşımızda @atasehirbld yönetimi. Soralım, her ay Baki Özısik'a neden ödeme yaptınız? @Canan_Kaftanci @kilicdarogluk #HadiOEzısık — Çağdaş Ulus (@cagdasulus) May 22, 2021

‘Kanal yönetimi yazdıklarımı silmem ve istifa etmem için baskı yaptı’

Bu tweeti attıktan sonra KRT TV yönetiminden sürekli ‘yazdıklarını silmesi ve istifa etmesi’ konusunda baskı gördüğünü belirten Ulus, bunu reddettiğini ve kanala düzenli giderek mesaisine devam ettiğini söyledi.

Ancak izin gününde kendisine üç gün boyunca işe gelmediği söylenerek iş akdi feshedildi.

Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çağdaş Ulus şu ifadeleri kullandı: “CHP’li belediyelerin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair attığım tweetler sonrası @krtkulturtv yönetimi tarafından hukuksuzca iş akdim feshedildi. Kamuoyuna açıklamamdır.”

CHP'li belediyelerin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair attığım tweetler sonrası @krtkulturtv yönetimi tarafından hukuksuzca iş akdim feshedildi. Kamuoyuna açıklamamdır. https://t.co/X8PvIaQlQR pic.twitter.com/JChJ61fL71 — Çağdaş Ulus (@cagdasulus) June 7, 2021

Kanalın sevilen muhabiriyken 22 Mayıs’ta attığı tweetler nedeniyle istenmeyen insan olduğunu belirten Ulus şöyle devam etti:

“Peki neydi o tweetler? CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi-Süleyman Özışık ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığını Maltepe belediyesinin de Özışık kardeşlere üç yıl boyunca araç tahsis ettiğine dair açıklamalarımdı.

Pazartesi mesai saatinde işte bu tweetlerim nedeniyle kanalın GYY’si Fikret Bulut tarafından önce tweetlerimi silmem ardından da istifa etmem istendi. Ben bu talebi kabul etmedim ama düzenli olarak istifa etmeme için baskıyla karşılaştım.

28 Mayıs cuma gününe kadar da kanala düzenli olarak giderek mesai yaptım. 29 mayıs cumartesi günü de haftalık iznimi kullandım. 31 Mayıs günü ise sözde 3 gün boyunca işe gelmediğim gerekçesiyle iş akdim feshedildi.

Hürriyet gazetesinde çalışırken evine gönderilen tebligatlarla işten kovulduklarını öğrenen gazetecilerin mağduriyetini KRT’de haber yapan yönetim, maalesef kanalın tek özel haber yapan muhabirini bu şekilde işten çıkarmıştır. Ben sadece gazetecilik yaptım.”