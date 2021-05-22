Özışık kardeşlerin işyerinde arama yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hakkında suç duyurusunda bulunduğu, İnternethaber’in sahipleri Hadi ve Süleyman Özışık’ın işyerinde arama yapıldı.

Ankara başsavcılığı 21 Mayıs’ta başlayan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu başsavcılığına talimat yazarak, Özışık kardeşlerin adreslerinde arama yapılmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yaptı.

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Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el kondu.

Ne olmuştu?

Özışık kardeşlerin organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le, Soylu arasında aracılık yaptığı iddia edilmiş, Hadi Özışık bu iddiaları “Ne Peker’le ne Soylu’yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kat’a” sözleriyle yalanlamıştı. Peker bunun üzerine ise sonra Hadi Özışık’la yaptığı görüntülü telefon görüşmelerini Twitter’dan paylaşmıştı. Özışık görüntülerinin yayınlanmasının ardından, “Soylu’nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm” diyerek özür dilemişti.

Videoları ‘tuzak’ olarak nitelendiren Soylu ise Özışık kardeşler hakkında ‘hakaret’, ‘iftira’ ve ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım’ gerekçesiyle 19 Mayıs’ta suç duyurusunda bulunmuştu.