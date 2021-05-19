Peker’in videolarının ardından Soylu’nun peşine düştüğü Hadi Özışık’tan özür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasında arabuluculuk yaptığını yalanlayan Hadi Özışık, aksini gösteren konuşma görüntülerinin yayınlanmasının ardından, “Soylu’nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm” dedi.

Halk TV’ye konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, bir gazetecinin Peker ile Soylu arasında arabuluculuk yaptığını belirtmişti. Sosyal medyada İnternethaber sitesinin sahipleri Süleyman ve Hadi Özışık kardeşlerin adı ortaya atılmıştı. Hadi Özışık, Özel’i ‘siyasi namussuzluk’la suçlamış ve “Ne Peker’le ne Soylu’yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kat’a” demişti.

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Bunun üzerine Peker, Twitter’dan art arda Hadi Özışık’la görüntülü konuştuğu iki video yayınlayarak şunları kaydetmişti: “Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık – Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. 2) Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!“

Kendisine bir ‘kumpas kurulduğunu’ ifade eden Soylu ise suç duyurusunda bulunacağını belirterek şunları kaydetmişti: “Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideriyle bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım. PKK ile terör örgütleri ve çetelerle bu kadar mücadele veriyoruz, keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim.“

Hadi Özışık sabaha karşı Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak, “Sayın Süleyman Soylu’nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm” dedi.

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Özışık şu ifadeleri kullandı: “Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker’i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye’nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu’nun haberi ve bilgisi yoktu – olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce ‘Haklısın’ diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu’nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır.”