Saha karıştı: ‘Peker’le bana tuzak kurdular’ diyen Soylu, Özışık kardeşlerin peşine düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in paylaştığı son videoları ‘tuzak’ olarak niteleyerek İnternethaber’in sahipleri Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Halk TV’ye konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, bir gazetecinin Peker’le Soylu arasında arabuluculuk yaptığını belirtmişti. Sosyal medya Özışık kardeşlerin adı ortaya atılınca Hadi Özışık, Özel’i ‘siyasi namussuzluk’la suçlamış ve “Ne Peker’le ne Soylu’yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kat’a” demişti.

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‘Son söz’ü Peker söyledi.

Bunun üzerine Peker, Twitter’dan art arda Hadi Özışık’la görüntülü konuştuğu iki video yayınlayarak şunları kaydetmişti: “Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık – Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. 2) Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!“

Süperhaber.tv’ye konuşan Soylu, Özışık kardeşleri tanıdığını belirterek, “Yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım. Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı“ dedi.

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Peker’le tanışmadığını, Peker adına kendisine bir ‘arabuluculuk’ ziyaretinin de yapılmadığını ifade eden Soylu, Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüğünü, yakın zamanda bir teması bulunmadığını söyledi.

Kendisine bir ‘kumpas kurulduğunu’ da ifade eden Soylu sözlerine şöyle devam etti: “Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideriyle bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım. PKK ile terör örgütleri ve çetelerle bu kadar mücadele veriyoruz, keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim.“

Ne olmuştu?

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 4’üncü videosunda ise kendisini “Pislik mafya” diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için, “Bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi” diye konuşmuştu. Peker, son videosunda her hafta Soylu’nun ‘canını yakacağını’ söyleyip iddialarıyla ilgili elinde delil bulunduğunu da öne sürmüştü.