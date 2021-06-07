Valilik ‘Nefes darlığından öldü’ demişti: Kulaklarından ve gözlerinden kan gelmiş

CANAN COŞKUN

5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki polis karakolunda yaşamını yitiren Birol Yıldırım’ın ailesi suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Yıldırım’ın vücudunda dövüldüğüne ilişkin izler bulunduğu, burnunun darbe nedeniyle göçtüğü, kulaklarından ve gözlerinden kan geldiği ifade edildi.

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Birol Yıldırım, çocuklarıyla…

Özel bir güvenlik şirketinde amir olarak çalışan 42 yaşındaki Birol Yıldırım, mesai arkadaşı B.U.’nun bir polis memuruyla tartışıp gözaltına alınması üzerine 5 Haziran’da saat 22:30 sıralarında Esenyurt Karakolu’na gitti. Suç duyurusu dilekçesine göre Yıldırım, bilgi almak isteyince karakolda bulunan rütbeli bir memurun, “Bu arkadaşı da alın içeri” talimatıyla saat 23:30 sıralarında gözaltına alındı; üstelik yönetmeliğe aykırı olarak doktor kontrolü için hastaneye sevk edilmedi.

Dlekçede tanık ifadeleri de yer aldı. Üç tanığın anlatımına göre gece saat 01:00 sıralarında sivil kıyafetli bir kadın, “Nabzı yok” diye bağırdı. 15 dakika sonra karakola ambulans geldi. Ambulans 45 dakika kadar karakolda kaldı. Bu sırada sağlık görevlilerinden birinin, “Ex olmuş” (ölmüş) dediği duyuldu. Ambulans, Yıldırım’ı almadan karakoldan ayrıldı. Bir polis memuru karakoldan dışarı çıkarak, “Birol Yıldırım’ı tanıyan var mı? Kendisi polise şiddet uyguladı” diye bağırdı. Tanıkların “Evet” demesine rağmen Yıldırım kendilerine gösterilmedi.

03:00 sıralarında savcı karakola geldi. Kısa bir süre sonra bir polis karakoldan dışarı çıkarak tanıklara, “Birol Yıldırım vefat etti. Başınız sağ olsun” dedi.

Vücutta darbe izleri

Suç duyurusu dilekçesinde Birol Yıldırım’ın vücuduyla ilgili şu tespitler yer aldı:

– Burnu darp nedeniyle göçmüş olduğundan burnu kapatılmak zorunda kalınmıştır.

– Halen akan kan nedeniyle sarıldığı kumaş kan içindedir.

– Burnundan, kulaklarından ve gözünden kan gelmeye devam etmektedir.

Ailenin talepleri

Yıldırım’ın ailesinin talepleri şöyle:

Cenaze Giresun’da defnedilmeden önce Giresun adliyesine talimat yazılarak naaş Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk edilip otopsi yapılsın.

B.U.’nun gözaltına alınma sebebi, B.U.’dan şikayetçi olan veya onun şikayetçi olduğu kişilerin kimler olduğu, bu şahısların Esenyurt Polis Karakolu’nda veya başka bir karakolda görevli olup olmadığı ortaya çıkarılsın.

Karakola giden ambulans görevlilerinin ifadesi alınsın.

Karakolun tüm kamera kayıtları incelensin.

Yıldırım’ın karakolda tutulduğu yerde kan izinin olup olmadığı araştırılsın.

Karakolda o gün görevli tüm polislerin de giysileri incelensin.