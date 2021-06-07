13 yaşındaki kızını taklit ederek okula gitti, yedinci derse kadar yakalanmadı: Güvenliği test ettim

ABD’de bir anne okulda çocukların yeterince güvende olmadığını kanıtlamak için 13 yaşındaki kızının yerine okula gidip derslere girdi.

Teksas eyaletinde yaşanan olayda 30 yaşındaki Casey Garcia ‘ergen gibi‘ giyinip 7’nci sınıf öğrencisi kızının okuluna gitti. Yüzünde maskesi, üstünde Marvel logo kapüşonlu sweatshirt, sırt çantası ve spor ayakkabılarıyla okula giderek derslere giren kadın fark edilmedi.

Okul güvenliğini test etmek için böyle bir yola başvurduğunu anlatan kadın gün içinde çektiği videoları internetten paylaştı.

Vidoelarda Garcia’nın okul müdürü olduğunu öne sürdüğü biriyle günaydın diyerek selamlaştığı duyuluyor.

Derslere de giren kadının yemekhanede maskesini çıkararak yemek yediği anlar da videoda görülüyor. Yedinci dersin sonuna kadar yakalanmadan 13 yaşında bir öğrenci gibi okulda takılmayı sürdüren kadın hakkındaki gerçek, öğretmenin “Ders bitiminde yanıma gelir misin” demesiyle ortaya çıkıyor. Öğretmen kadını görünce öğrencisi Julie olmadığını anlıyor.

Daha sonra yayınladığı videolarda okullarda artan silahlı saldırılara dikkat çeken anne, güvenlik boşluklarını göstermek için bir deney yaptığını anlatarak şunları söyledi: “Bunu ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Bunu göstermek için yaptım. Genç biri değilim ama benim için bile zor olmadı. Yedinci dersin sonuna kadar geldim. Okullarda çok daha iyi güvenliğe ihtiyacımız var.”

Okul tarafından doğrulanan olay, güvenlik ihlali olarak nitelendirildi. Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan Garcia bir gün sonra 7808 dolar (67 bin 700 lira) kefaletle serbest bırakıldı.