Netflix, Yeşilçam klasiklerini kütüphanesine alıyor

Pandemi döneminde dünyada abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, Yeşilçam klasiklerini kütüphanesine ekleme kararı aldı.
‘Dert Bende‘, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ ve ‘Şoför Nebahat’ filmlerinin bu ay Netflix’te yayınlanması bekleniyor.
Süreyya Duru’nun imzasını taşıyan 1970 yapımı ‘Şoför Nebahat’ın başrollerinde Fatma Girik, İzzet Günay, Münir Özkul, Metin Serezli, Oya Peri gibi isimler var.
1986 yapımı ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ de Süreyya Duru’nun imzasını taşıyor. Vedat Türkali’nin senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Aytaç Arman, Salih Balık, İhsan Yüce, Menderes Samancılar oynuyor.
1973 yapımı ‘Dert Bende‘nin başrollerinde Türkan Şoray, Mesut Engin ve Murat Soydan var. Yönetmen Orhan Elmas.
Netflix’in Türkiye’de 3.5 milyon abonesi bulunuyor.