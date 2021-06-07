Diken

Yaramazlara biraz batar!

Netflix, Yeşilçam klasiklerini kütüphanesine alıyor

Pandemi döneminde dünyada abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, Yeşilçam klasiklerini kütüphanesine ekleme kararı aldı.

Fotoğraf: Netflix

Dert Bende‘, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ ve ‘Şoför Nebahat’ filmlerinin bu ay Netflix’te yayınlanması bekleniyor.


Süreyya Duru’nun imzasını taşıyan 1970 yapımı ‘Şoför Nebahat’ın başrollerinde Fatma Girik, İzzet Günay, Münir Özkul, Metin Serezli, Oya Peri gibi isimler var.

1986 yapımı ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ de Süreyya Duru’nun imzasını taşıyor. Vedat Türkali’nin senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Aytaç Arman, Salih Balık, İhsan Yüce, Menderes Samancılar oynuyor.

1973 yapımı ‘Dert Bende‘nin başrollerinde Türkan Şoray, Mesut Engin ve Murat Soydan var. Yönetmen Orhan Elmas.

Netflix’in Türkiye’de 3.5 milyon abonesi bulunuyor.

Netflix en çok izlenen 10 ‘orijinal içerik’ filmi duyurdu

SON HABERLER

Peker’in sorusunun yanıtı ‘sır’

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Demirören Holding’in ‘Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi geri ödeyip ödemediği’ yolundaki sorusunun yanıtı ‘sır.’

Sevgili Nikos

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Yunanistan’a yaptığı iade ziyaretinde mevkidaşı Nikos Dendias’la samimi görüntüleri güzel. Ancak bizi içinde bulunduğumuz sorunlu durumdan çıkaracak, Yunanistan’ı, Türkiye ile hesap görmek isteyenlerin koçbaşı olmaktan uzaklaştıracak bir politika için daha fazla diplomatik yaratıcılık gerekiyor.

Marmara nasıl kurtulur?

Bu konu siyasi bir hale getirilmeden düzeltilerek torunlarımıza gurur duyacağı bir Marmara Denizi bırakmak hepimizin görevi.