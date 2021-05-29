Diken

Yaramazlara biraz batar!

Netflix en çok izlenen 10 ‘orijinal içerik’ filmi duyurdu

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix, orijinal içerikleri arasında şimdiye kadar en çok izlenen 10 filmin listesini yayınladı.

Fotoğraf: Netflix

Platformda farklı yapım şirketlerinin sağladığı içerikler dışında, Netflix’in kendi yapımları da yayınlanıyor.

Reklam

Netflix’in ikinci defa yayınladığı listede geçen seneye göre en büyük değişiklik, geçen hafta yayına giren Zack Snyder imzalı zombi filmi ‘Army of the Dead’in son sırada kendine yer bulması oldu.

Geçen yıl yayınlanıp bu seneki listeye giren filmlerse ‘The Old Guard’, ‘Enola Holmes’, ‘Project Power’ ve ‘The Midnight Sky’.

Bu, Martin Scorsese’in yönetmenliğini yaptığı ‘The Irishman’ın 6. sıradaki yerini kaybetmesi anlamına geliyor.

Reklam

İlk 10 listesi şöyle:

  1. Extraction (99 Milyon)
  2. Bird Box (89M)
  3. Spenser Confidential (85M)
  4. 6 Underground (83M)
  5. Murder Mystery (83M)
  6. The Old Guard (78M)
  7. Enola Holmes (76M)
  8. Project Power (75M)
  9. (eşitlik) The Midnight Sky ve Army of the Dead (72M)

Listenin yayınlandığı Deadline sitesinde ölçümün nasıl yapıldığına dair bilgiye yer verilmese de, yöntemin geçen senekiyle aynı olduğunu düşünürsek, Netflix’in bir filmi 2 dakikadan fazla süre izleyenleri hesaba kattığını söyleyebiliriz.

SON HABERLER

Basın İlan iktidar medyasını ihya etti, cezaların yüzde 97’si muhaliflere

Kamuoyundan saklanan Basın İlan Kurumu (BİK) rakamları, iktidar medyasının nasıl zengin edildiğini ortaya koyar nitelikte. 2020’de hükümete yakın medya kuruluşları, kamu kaynağından 141 milyon 932 bin TL’yi cebine koydu. Pastanın büyük bölümünü Turkuvaz ve Demirören grubu paylaşırken aslan payları Sabah ve Hürriyet’e gitti. Kesilen cezaların ise yüzde 97’si BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, Korkusuz ve Sözcü gibi muhalif yayın organlarına.

Ekonomik krizden kurtuluş reçetesi: ‘Türkiye’nin önü erken seçimle açılır’

Ekonominin temel göstergelerinde bir süredir devam eden kötü gidiş, beklentileri de olumsuz yönde etkilerken, bugün açıklanan ekonomik güven endeksinde dokuz ayın en düşük seviyesine gelindi. Kamuoyunun ekonominin gidişatı açısından adeta referans kabul ettiği dolar/TL kurundaysa 8,61’le tarihin en yüksek seviyesi görüldü. Ekonomi yönetiminden gelen ‘piyasa dostu’ açıklamalarsa çalkantıyı dindirmeye yetmiyor. Çözüm yollarını, Merkez Bankası’nın eski başkanlarından Durmuş Yılmaz ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota Diken’e anlattı.