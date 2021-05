Netflix en çok izlenen 10 ‘orijinal içerik’ filmi duyurdu

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix, orijinal içerikleri arasında şimdiye kadar en çok izlenen 10 filmin listesini yayınladı.

Platformda farklı yapım şirketlerinin sağladığı içerikler dışında, Netflix’in kendi yapımları da yayınlanıyor.

Netflix’in ikinci defa yayınladığı listede geçen seneye göre en büyük değişiklik, geçen hafta yayına giren Zack Snyder imzalı zombi filmi ‘Army of the Dead’in son sırada kendine yer bulması oldu.

Geçen yıl yayınlanıp bu seneki listeye giren filmlerse ‘The Old Guard’, ‘Enola Holmes’, ‘Project Power’ ve ‘The Midnight Sky’.

Bu, Martin Scorsese’in yönetmenliğini yaptığı ‘The Irishman’ın 6. sıradaki yerini kaybetmesi anlamına geliyor.

İlk 10 listesi şöyle:

Extraction (99 Milyon) Bird Box (89M) Spenser Confidential (85M) 6 Underground (83M) Murder Mystery (83M) The Old Guard (78M) Enola Holmes (76M) Project Power (75M) (eşitlik) The Midnight Sky ve Army of the Dead (72M)

Listenin yayınlandığı Deadline sitesinde ölçümün nasıl yapıldığına dair bilgiye yer verilmese de, yöntemin geçen senekiyle aynı olduğunu düşünürsek, Netflix’in bir filmi 2 dakikadan fazla süre izleyenleri hesaba kattığını söyleyebiliriz.