Kız arkadaşını döven adam serbest

İstanbul’da kız arkadaşı B.E.’yi döven Can Topçu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada popüler isimlerden B.E. 5 Haziran tarihli Twitter paylaşımında şunları yazmıştı: “Arkadaşlar baştan anlatıyorum bu videodaki benim. Kendi evimde tayt giydiğim için oldu bu olay. Ve üç aydır kendisine bakıyorum kira olsun yemeği, uçak biletleri, taksileri, iphone’u yok airpods istemesi sürekli bir şeyler aldım babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır.”

AA’nın aktardığına göre Topçu şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kağıthane emniyetindeki ifadesinde ‘kendisine tokat atması nedeniyle’ B.E.’den şikayetçi olduğunu belirten Topçu işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.