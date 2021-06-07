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Yaramazlara biraz batar!

Jeff Bezos Amazon’da CEO’luk görevini bırakıp uzaya gidiyor

ABD’li milyarder işadamı Jeff Bezos, sahibi olduğu roket şirketi Blue Origin’in New Shepard aracıyla 20 Temmuz’da düzenleyeceği ilk uzay gezisine katılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Amazon’un kurucusu Bezos, şirketteki CEO’luk görevini 5 Temmuz’da bırakacağını duyurmuştu.


Altı yolcu kapasiteli araç dünyadan 100 kilometre yükseğe yörünge altı uzaya kadar çıkacak. Bu, uzay yolcularının birkaç dakikalığına ağırlıksızlığı deneyimlemek ve gezegenimizin ‘kıvrım’ını görmek için yeterli yüksekliğe ulaşacağı anlamına geliyor. Kapsül sonra paraşütle dünyaya dönecek.

Araçtaki koltuklardan biri için başlatılan ve altı hafta sürecek açık artırmada fiyat 2,8 milyon doları (24 milyon lira) buldu. Süreç 10 Haziran’a kadar devam edecek ve 12 Haziran’da canlı yayında çevrimiçi düzenlenecek açık artırmayla son bulacak.

Bu tarihi uzay seyahatinde Bezos’un da yolcular arasında bulunup bulunmayacağı merak konusuydu. Bezos, Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla haberi duyurdu. Beş yaşından beri uzaya seyahat etme hayali kurduğunu belirten dolar milyarderi “Bu yolculuğu kardeşimle yapacağım. En güzel macerada, en iyi arkadaşımla birlikte…” yazdı.

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