Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Bezos Turizm’in uzay uçuşunda bir bilet 2,4 milyon dolar: Şimdilik…

Milyarder işadamı Jeff Bezos’un roket şirketi Blue Origin’in New Shepard aracıyla 20 Temmuz’da düzenleyeceği ilk uzay gezisinde, bir koltuk için yapılan açık artırmada teklif 2,4 milyon doları (20 milyon lira) buldu.

Fotoğraf: Reuters

Altı yolcu kapasiteli araç dünyadan 100 kilometre yükselerek, yörünge altı uzaya kadar çıkacak. Bu, uzay yolcularının birkaç dakikalığına ağırlıksız olmayı deneyimlemek ve gezegenimizin ‘kıvrım’ını görmek için için yeterli yüksekliğe ulaşacağı anlamına geliyor. Kapsül sonra paraşütle dünyaya dönecek.

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Araçtaki koltuklardan biri için başlatılan ve altı hafta sürecek artırmanın ikinci turunda fiyat şimdiden 2,4 milyon dolara ulaştı.

Şirket ilk turda 136 ülkeden 5 bin 200 kişinin açık artırmaya katıldığını duyurdu. İkinci tur 1,4 milyon dolarlık açılış teklifiyle başlamıştı.

Süreç 10 Haziran’a kadar devam edecek ve 12 Haziran’da canlı yayında online yapılacak açık artırmayla son bulacak.

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