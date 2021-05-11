Jeff Bezos o kadar büyük bir yat aldı ki helikopter pistli destek yatı bile var

Amazon’un kurucusu, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un yeni oyuncağı 127 metrelik süperyat o kadar büyük ki helikopter pisti olan bir de ‘destek yatı‘ var.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Destek yatı, ultra zenginlerin jet ski, deniz uçağı, yelkenli gibi ‘oyuncak‘larını ve süper yatlarında kalabalık etmesini istemediği diğer ‘ıvır zıvır’larını saklamak için kullandıkları yardımcı botlara deniyor.

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Bloomberg’in haberine göre Hollandalı lüks yat üreticisi Oceanco imzası taşıyan süper yatın fiyatı 500 milyon dolar (4.1 milyar lira). Ve bu fiyata destek yatı dahil değil. Project 721 adı verilen yatla ilgili detaylar henüz bilinmiyor.

Sıradan insanlar için algılaması güç bir miktar olsa da yalnızca geçen yıl servetine 75 milyar dolar katan Bezos için çok anlamlı bir miktar olmadığı kesin.