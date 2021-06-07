Thodex’e 16 milyon lira haciz

Kripto para borsası Thodex’ten kripto para satın alarak mağdur olan kişinin alacağına karşılık başlattığı icra işlemi kapsamında, şirketin üç aracı ile banka hesabında bulunan yaklaşık 16 milyon liraya haciz konuldu.

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu başsavcılığınca 22 Nisan’da soruşturma başlatılmıştı. Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer son olarak Arnavutluk’ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülenmişti.

Thodex’ten kripto para alarak mağdur olan A.Ş.H., alacağına karşılık avukatı Berke Kaşıkaralar aracılığıyla İstanbul Anadolu 18’inci İcra Müdürlüğü’ne başvurarak icra takibi başlattı.

İcra müdürlüğü, Thodex’e ait üç ayrı araca haciz konulması talebinin kabulüne karar verdi.

İcra müdürlüğü ayrıca mağdur A.Ş.H.’nin alacağına karşılık Thodex şirketinin üç farklı bankadaki hesaplarında bulunan paralarına da haciz konulması için müzekkere gönderilmesine hükmetti.

Bu kapsamda, haciz bildiriminin ulaştığı bankalardan birinden gelen cevapta, Koineks Teknoloji AŞ’ye ait bir şubedeki üç ayrı hesapta toplam 15 milyon 945 bin 351 lira ile 16 avro (168 lira) bulunduğu belirtildi.

‘Bizden önce 120 kişinin olması dolayısıyla dosyamızı tahsis edemiyoruz’

Haciz ihbarnamelerini ilgili bankaya gönderdiklerini kaydeden avukat Berke Kaşıkaralar, şunları kaydetti: “İlgili bankalardan gelen cevaba göre Koineks Teknoloji AŞ’ye ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut olup, bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız. Ancak bizden önce gelen 120 kişinin olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır.”

Avukat Kaşıkaralar, müvekkilinin ailesiyle birlikte yatırdığı paralara karşılık yaklaşık ’50 bin lira civarında zararının bulunduğunu’ belirterek şöyle devam etti: “Bundan sonraki süreç Koineks Teknoloji Anonim Şirketi, ilgili tedbirleri ve savcılık makamının mahkeme tedbirleri kalktıktan sonra sanıyorum ki iflas masasına devredilecektir. Devredildikten sonra alacaklılar, öncelikli alacaklılar olmak üzere diğer alacaklılar tahsili gerçekleştirecektir.”