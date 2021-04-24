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Yaramazlara biraz batar!

Thodex’te gözaltı sayısı 65’e çıktı

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 65’e yükseldi.

Fotoğraf: Pixabay

Thodex’te hesaplara erişilememesi ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine İstanbul Anadolu başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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Patron Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan’da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde faaliyetin durduğu saptandı.

İlk bilgilere göre 2017’de Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji AŞ. ismiyle kurulan firmanın adının sonra Thodex olarak değiştirilmiş, Firman 2020’de de yurt dışına açılarak 120’den fazla ülkede faaliyet göstermeye başlamış.

Anadolu başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, şüphelinin uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapıldı.

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Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığı’nca gerekli yasal prosedürler işletilerek Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, Arnavutluk’a gittiği belirlenen şüphelinin iadesi istendi, ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir kondu.

Soruşturma kapsamında, şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında şu an itibariyle 65 şüpheli yakalandı.

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