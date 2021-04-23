Thodex’in kurucusuna ‘kırmızı bülten’

Arnavutluk’a kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul başsavcılığı, dışişleri ve içişleri bakanlıklarına ‘kırmızı bülten’ yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletti.

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Adalet Bakanlığı da Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise şu açıklamayı yayınladı:

“Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır.

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Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır.”

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Özer, 20 Nisan’da Arnavutluk’a gitmişti. Binlerce kişi, işlemlerin durdurulduğu borsadaki parasını çekemediği için şikayetçi olmuş, Özer hakkında soruşturma başlatılmıştı.