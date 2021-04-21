Kripto para borsası Thodex: Dört-beş gün işlemler durduruldu

Türkiye’nin ilk global lisanslı kripto para borsası Thodex, yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle, kullanıcıların dört-beş gün siteyi kullanamayacağını duyurdu.

Thodex’i kullananlar, borsada listelenen kripto paraların alım-satım işlemlerini yapabiliyor.

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Thodex’in sitesi ve Twitter hesabında yer alan açıklamada, şirketin 2017 yılından beri hizmet verdiği belirtildi.

Son iki yılda kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olmasıyla borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale geldiği aktarıldı.

Açıklamada, ismi anlaşma süreci tamamlandığında duyurulacak dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketlerinin uzun süredir şirkete yatırım yapmak istediği ve ortaklık teklifinde bulunduğu dile getirildi.

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Şirket şunları kaydetti: “Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık dört-beş iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.

Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda; endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla; hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.”