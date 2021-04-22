Thodex’in sahibine soruşturma

İstanbul Anadolu başsavcılığı, kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başlattı.

DHA, Özer’in 20 Nisan Salı günü saat 19:50’de İstanbul Havalimanı’ndan uçakla Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gittiğinin belirlendiğini bildirdi.

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Özer’in havalimanında çekilen fotoğrafı. (DHA)

Yaklaşık bir haftadır borsadan bankaya para transferinde sorun yaşanan, önceki gün de ‘bakıma alınan’ Thodex, dün itibariyle ‘dört beş günlüğü’ne işlemleri durdurmuştu.

Birçok yatırımcı, Thodex’teki cüzdanlarında bulunan parayı site kapalı olduğu için alamadığını belirtirken, sahibi Özer’in yurt dışına gittiği öne sürülmüştü. Özer hakkında suç duyuruları da yapılmıştı.