İşlemleri durduran kripto borsası Thodex’e suç duyurusu

EFE SÖNMEZ

‘Dört-beş gün boyunca işlemleri durduran’ Thodex hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: Pixabay

Faruk Fatih Özer tarafından 20 Eylül 2017’de kurulan Koineks A.Ş.’nin sahibi olduğu Thodex, geçen şubat ayında 400 bin kullanıcıya ulaştı. Bunların 391 bini ise fiilen alım-satım yapıyordu. Borsa yalnızca geçen ocak ayında yaklaşık 97 milyar liralık işlem hacmine ulaştı.

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Bakıma alındığı gerekçesiyle dünden beri kullanılamayan Thodex, bugünkü açıklamasında, ‘gelen ortaklık teklifinin tamamlanabilmesi için’ yaklaşık dört-beş iş günü işlemlerin durdurulacağını kaydetti.

Bunun üzerine sosyal medyada birçok kişi borsadaki parasını banka hesabına transfer edemediğini belirtti. Kullanıcılar, zarara girebileceklerini belirtirken, şirketten ‘tatmin edici’ bir açıklama istedi. Bazıları ise hukuk mücadelesi başlatma kararı aldı.

Savcılığa dilekçe

Diken’e konuşan avukat Oğuz Evren Kılıç, bugün müvekkillerinin başvurusu ve talebi üzerine, Thodex’in sâhibi olan Koineks A.Ş. ortakları ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

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Avukat, Ankara başsavcılığına verilen dilekçeyle, söz konusu kişiler ve Koineks A.Ş.’ye ait alacaklara, varlıklara ve hesaplara tedbiren el konması talebini ilettiklerini kaydetti.

Kılıç, müvekkillerinin hak ve alacaklarının tahsili için gerekli diğer hukuk yollarına da en kısa süre içinde başvuracaklarını vurguladı.

Kanun önerisi

Avukat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de kripto para piyasasının regülasyonunun ne kadar önemli olduğunu yıllardır gerek kamuoyu önünde gerek resmî makâmlar nezdinde dile getiriyorum. Kripto paralar büyük bir teknolojik imkân ve yeni bir ekonomik düzen sunuyor. Fakat bu alanın yasal düzenlemelerle denetim ve kontrol altına alınmamış olmasından ötürü birçok olumsuz olay yaşanıyor. Devletin bu konuda ‘Dijital Varlık Kânunu’ çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Bu kânuna dayanarak kripto para piyasasının tıpkı diğer piyasalar gibi denetlenmesi, kripto para borsası açmanın ve işletmenin mutlaka lisanslama ve temînât gibi hususlarla kontrol altına alınması gerekiyor.”