Sekiz ilde Thodex operasyonu

Thodex kripto para borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli sekiz ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62’si yakalandı.

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Operasyonun devam ettiği belirtilirken, şirketin Kadıköy’deki merkezinde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ve dokümana el konduğu kaydedildi.

Bir haftadan fazla süredir borsadan bankaya para transferinde sorun yaşanan, önceki günlerde de ‘bakıma alınan’ Thodex, 21 Nisan itibariyle ‘dört beş günlüğüne’ işlemleri durdurmuştu.

Birçok yatırımcı, Thodex’teki cüzdanlarında bulunan parayı site kapalı olduğu için alamadığını belirtirken, sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına gittiği tespit edilmişti. Özer hakkında suç duyuruları yapılmış, İstanbul Anadolu başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.