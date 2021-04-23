Thodex’in sahibinin bankadaki 31 milyon lirasına el kondu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in Türkiye’de bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konduğunu söyledi.

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Özer, 20 Nisan’da Arnavutluk’a gitmişti. Binlerce kişi, işlemlerin durdurulduğu borsadaki parasını çekemediği için şikayetçi olunca Özer hakkında soruşturma başlatılmış, ‘kırmızı bülten’ yayınlanmıştı.

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AA’nın haberine göre Soylu, şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte, bir olayla karşı karşıya olduklarını, günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunun hep beraber görüleceğini ifade etti.

Bakan, şöyle devam etti: “Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı. (Faruk Fatih Özer) Şahsın bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu. Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk’a girerken. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik.”