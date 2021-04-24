‘Thodex operasyonu’nda gözaltına alınanların ikisi müdürmüş

Pandemide birçok alanda olduğu gibi acımızı yaşarken de yalnızlaştık. Acıbadem Maslak Hastanesi’nde görev yapan psikiyatr Prof. Dr. İrem Yaluğ Ulubil’le yalnız yas sürecini ve pandemi koşullarında ve tüm zamanlarda acılı insanlarla nasıl konuşulması gerektiğini konuştuk…