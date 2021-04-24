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Yaramazlara biraz batar!

‘Thodex operasyonu’nda gözaltına alınanların ikisi müdürmüş

Kripto para borsası Thodex’in işlemleri durdurmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlardan ikisinin müdür olduğu öğrenildi.

Thodex’te hesaplara erişilememesi ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine İstanbul Anadolu başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişiden 65’in gözaltına alındı. Bu kişiler arasında şirketin bilgi teknolojilerinden sorumlu müdürü ve müşteri hizmetleri müdürü de var.

Şirketin sahibi Fatih Faruk Özer’in kardeşi, ağabeyi ve şirketin muhasebe müdürü ise aranan 15 kişinin arasında.

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