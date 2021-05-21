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Yaramazlara biraz batar!

Thodex kurucusunun kaçış görüntüleri

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in, İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçışına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Thodex’in geçen ay kapanmasının ardından çok sayıda kişi borsadaki paralarına ulaşamamış, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Süreçte bir dava açılırken, şirkete de haciz işlemi uygulanmıştı.

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Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15’te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul Havalimanı’na geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülüyor.

Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17:21’de terminale giriyor. Saat 17.46’da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17:57’de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor.

Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19:25’te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gidecek uçağa biniyor.

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