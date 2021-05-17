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Yaramazlara biraz batar!

Thodex’e haciz

Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten kişinin zararının giderilmesi için şirketin İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki binasında haciz işlemi uygulandı.

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu başsavcılığınca 22 Nisan’da soruşturma başlatılmıştı. Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer son olarak Arnavutluk’ta bir otele girerken görüntülenmişti.

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AA’nın aktardığına göre şirketten alacağına karşılık bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21’inci İcra Dairesi Müdürlüğünce kabul görmesi üzerine, mağdur avukatı ve icra memurları, şirketin Merdivenköy Mahallesi’ndeki binasına gitti.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği haciz işleminde içeride bulunan bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı.

Yaklaşık iki saat değer tespiti yapılan eşyaların daha sonra muhafaza altına alınacağı belirtildi.

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Şirkete ait üç otomobile de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

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