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Yaramazlara biraz batar!

Thodex CEO’sunun kardeşlerine tutuklama talebi

Thodex soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer dahil dokuzu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Fotoğraf: Pixabay

Kripto para borsası Thodex’in sitesine erişilemediği ve çok sayıda kişinin dolandırılarak mağdur edildiği ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, 16 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

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Savcılık ifadesinin alınmasının ardından aralarında Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu dokuz şüpheliyi ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı’ suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Savcılık, dört şüpheliyi de ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı’ suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından üç şüpheli serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin hakimlikteki sorgusu devam ediyor.

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