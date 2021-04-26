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Yaramazlara biraz batar!

Thodex soruşturması: 62 kişi adliyede

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 62’si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yatırımcıların Thodex’deki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

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Soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Diğer sekiz şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in de arasında bulunduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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