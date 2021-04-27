Thodex çalışanı da mağdurmuş: 15 bin liralık kripto param vardı

Kripto para borsası Thodex’le ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ‘nitelikli dolandırıcılık‘ ve ‘suç örgütü kurma‘ suçlarından tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri adliyede serbest bırakılan altı şüphelinin verdiği ifadelerin detayları belli oldu.

Çok sayıda kişinin, Thodex’deki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

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AA’nın aktardığına göre, gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede serbest bırakılmalarına karar verilen 62 şüpheliden altısının Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Şüpheliler ifadelerinde bilgi sahibi olmadıklarını belirtip üzerlerine atılı suçu kabul etmediklerini ifade etti.

Üniversite öğrencisi olduğunu aktaran şüpheli A.M.K. söz konusu şirkette müşteri hizmetleri danışmanı olarak çalıştığını, müşterilerden gelen mailleri değerlendirip gerek olduğunda teknik kısma aktarılmasını sağladığını anlattı.

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Şirkette 15 bin liralık kripto para hesabının olduğunu belirten A.M.K. şunları söyledi: “Ben de mağdurum. Yönetimden bize gelen talimatlara göre biz de müşterilere cevap veriyorduk. Şirket sahibinin yurt dışına çıkışını haberlerden öğrendim. Benim 13-14 aylık çalışma dönemimde sistem geçici olarak iki-üç saatliğine bakıma alınmıştır. Son bir haftadır da kullanıcılar bir alt coini çekemiyorlardı. Şikayetler geliyordu. Son bakım bilgisi 17:30’da bize bildirildi. Saat 20:00 civarında başlatıldı. Süreç rutin bir bakım süreci olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu.”

Şirketin web sitesi duyurularını takip ettiğini aktaran şüpheli F.E. ise “Müşterilere bir alt coinden 4 milyon dağıtılacağını biz de web sitesinden öğrendik. Bu şekilde bir kampanya yapılmasının asıl sebebinin de müşterilerin üçüncü seviye kimlik doğrulamaya teşvik edilmesi ve yeni müşteriler kazanılmaya çalışılması olduğunu tahmin ediyorum” dedi.