Arnavutluk’ta Thodex operasyonu: İki gözaltı

Arnavutluk’ta, kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in saklandığı düşünülen eve düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Thodex sistemini kapatan Özer’in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği iddia ediliyor.

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20 Nisan’da yurt dışına kaçan Özer’in hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, daha sonra Arnavutluk’a kaçtığı tespit edilmişti.

Bu ülkede yürütülen soruşturmada Özer’i, Arnavutluk’ta havalimanında karşılayan iki kişi tespit edildi. Kimlikleri saptanan bu kişilerin oturduğu eve baskın düzenlendi. Özer’i evde sakladığı değerlendirilen Arnavutluk vatandaşı iki kişi, polis operasyonunda gözaltına alındı. Özer’in yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü, ‘çemberin daraldığı’ bildirildi.