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Yaramazlara biraz batar!

Thodex’in yöneticisi Özer, Arnavutluk’ta bir otele girerken görüntülendi

Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülendi.

Fotoğraf: AA

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu başsavcılığınca 22 Nisan’da başlatılan soruşturma sürüyor.

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Özer’in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk’a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor.

AA’nın aktardığı fotoğraflara göre Özer, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bir otele giriş yaparken güvenlik kamerasınca görüntülendi. Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor.

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