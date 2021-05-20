Diken

Yaramazlara biraz batar!

Thodex soruşturmasında tutuklama talebi

Kripto para borsası Thodex’in kapanmasının ardından başlatılan soruşturmada önce gözaltına alınıp sonra serbest kalan bir çalışana tutuklama talep edildi.

Thodex’in geçen ay kapanmasının ardından çok sayıda kişi borsadaki paralarına ulaşamamış, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Süreçte bir dava açılırken, şirkete de haciz işlemi uygulanmıştı.

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Soruşturmada gözaltına alınan finans departmanı çalışanı R.A., dün mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcı, Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği karara itiraz ederek R.A.’nın tutuklanmasını talep etti.

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