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Yaramazlara biraz batar!

Thodex soruşturmasında iki gözaltı

Kripto para borsası Thodex’in kapanmasının ardından başlatılan soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.

Thodex’in geçen ay kapanmasının ardından çok sayıda kişi borsadaki paralarına ulaşamamış, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Süreçte bir dava açılırken, şirkete de haciz işlemi uygulanmıştı.

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DHA’nın haberine göre hakkında gözaltı kararı çıkarılan finans departmanı çalışanı R.A. gözaltına alındı. R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şirkette yazılımcı olarak çalışan O.Ç. de İstanbul’un Sarıyer ilçesinde gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında altı tutuklu bulunuyor.

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