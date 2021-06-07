ABD’li bilim insanları: Corona virüsü laboratuvar çıkışlı

Amerikalı iki bilim insanı corona virüsünün Çin’deki bir laboratuvarda ‘üretildiği’ne dair bilimsel bir çalışmaya imza attı. İkili, tezini virüsün genom dizilimine dayandırdı.

Fotoğraf: EcoHealth Alliance

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görüldü. İlk vakanın Wuhan’daki canlı hayvan pazarında tespit edildiği, virüsün de oradan yayıldığı tezi ortaya atıldı. Ancak bu tez bilimsel olarak kanıtlanamadı. Salgının başından beri virüsün laboratuvardan sızdığını savunanlar var.

Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin’in Wuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, şubat ayında, virüsün bir laboratuvarda üretilmiş olma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtmişti. Buna karşılık aksi yöndeki tez bilim insanlarının gündeminden düşmedi.

18 bilim insanı bir buçuk yıl geçmesine rağmen yeni tip corona virüsünün nasıl ortaya çıktığının belirlenemediğini belirtip ‘laboratuvar sızıntısı’ teorisinin hala geçerliliğini koruduğunu dile getirmişti. Son olarak ABD istihbaratının bir raporunda Covid-19’un yayılmasından hemen önce Çin’deki Wuhan Laboratuvarı’nda çalışan üç araştırmacın virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğu öne sürülmüştü. ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta virüsün insan eliyle üretilip üretilmediğine dair kapsamlı inceleme başlatılmasını istemişti.

Hastalık dünyada 3 milyon 745 binin üzerinde cana mal oldu. Türkiye’de 48 bin 68 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Stephen Quay ve University of California Berkeley’de fizik profesörü Richard Muller’in dün, Wall Street Journal’da yayınlanan çalışmasına göre virüsün, Çin’in Wuhan kentindeki viroloji enstitüsünden sızmış olma ihtimali çok yüksek. Bunun en önemli bilimsel dayanağı, ‘yeni tip corona virüsünde doğal corona virüslerinde gözlemlenmeyen genetik ayakizleri bulunması.’

Diğer ‘corona’ virüslerinde rastlanmayan kombinasyon

Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde, bilim insanlarının virüsleri bilinçli olarak ‘güçlendirdiği’ ve bu yolla daha ölümcül ve tehlikeli olmasını sağladığının bilinen bir gerçek olduğunu, bunun ‘fonksiyon kazandırma’ araştırması olarak nitelendirildiğini anımsatan ABD’li bilim insanları, Covid-19’un genom diziliminin ‘CGG-CGG’ olduğunu ifade etti.

Quay ve Muller, 36 sıralama modeli arasındaki bu kombinasyonun fonksiyon kazandırma araştırmalarında sıklıkla kullanıldığının altını çizdi; ‘doğal yolla ortaya çıkan’ diğer corona virüslerinde -SARS ve MERS gibi- görülmediğini vurguladı: “CGG-CGG’ kombinasyonu doğal ortamda rastlanan bir kobinasyon değil. Bir virüs doğal olan hiçbir virüste var olmayan bir dizilimi alıp barındıramaz.”

İkili, virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığını savunanların neden en düşük olasılık CGG-CGG kombinasyonuna sahip olduğunu açıklaması gerektiğinin de altını çizdi.

Geçen hafta sonuçları açıklanan bir araştırmada da Çinli bilim insanlarının Covid-19’a neden olan virüsü Wuhan’daki laoboratuvarda geliştirdiği, yarasalardan yayıldığı süsü vermek için ‘mühendislik çalışması’ yaptığı öne sürülmüştü.

Araştırmayı yapan Britanyalı profesör Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr Birger Sørensen, bir yıldır, ellerinde, virüsün Çin’de ürteildiğine ve bu ülkenin gerçeklerin üzerini örttüğüne dair kanıt olduğunu ancak önde gelen bilimsel yayın organları dahil birçok çevre tarafından ciddiye alınmadıklarını ifade etmişti. İkili, bilimsel yayın organlarının sonuçları yayınlamayı reddettiğini, o dönemde virüsün yarasalardan veya başka hayvanlardan insanlara bulaştığı tezinin hakim olduğunu söylemişti.

Üç kişide Kasım 2019’da belirti görülmüş

Wuhan’daki laboratuvarda çalışan üç kişide Kasım 2019’da, yani virüsün görüldüğünün ‘resmen’ açıklandığı tarihten bir ay önce Covid-19’unkine benzer semptomlar görüldüğüne dair lhaberler de “Laboratuvardan sızdı” tezini savunanların elini güçlendirmişti.

Israrla iddiaları reddeden Çin ise bundan böyle Dünya Sağlık Örgütü’nün konuya ilgili araştırmalarına destek vermeyeceğini açıklamıştı.