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Yaramazlara biraz batar!

Rapor: Virüsün kaynağı Wuhan Laboratuvarı olabilir

ABD istihbaratının bir raporunda, Covid-19’un yayılmasından hemen önce, Çin’deki Wuhan Laboratuvarı’nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ettiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Covid-19 salgınının ilk kaynağının Wuhan’daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019’da Wuhan Laboratuvarı’nda çalışan üç araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala destelenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Önceki ABD başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin’i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, Covid-19’un Wuhan’daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

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Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü’nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Son olarak 18 bilim insanı bir buçuk yıl geçmesine rağmen yeni tip corona virüsünün nasıl ortaya çıktığının hala belirlenemediğini belirtip ‘laboratuvar sızıntısı’ teorisinin hala geçerliliğini koruduğunu duyurmuştu.

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