Çarpıcı bilimsel makale: ‘Corona virüsü laboratuvardan sızdı’ teorisi hala geçerli

18 bilim insanı bir buçuk yıl geçmesine rağmen yeni tip corona virüsünün nasıl ortaya çıktığının hala belirlenemediğini belirtip ekledi: “Bir laboratuvar sızıntısına ilişkin teori hala geçerliliğini koruyor.”

Fotoğraf: Reuters

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı ilk kez Aralık 2019’da Çin’in Wuhan eyaletinde tespit edilmişti. Hastalık o günden beri yaklaşık 3 milyon 300 bin insanın canına mal oldu.

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2020 başında virüsün kökenini araştırmak için Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti ise dört haftalık araştırmanın ardından, virüsün muhtemelen yarasalardan başka bir hayvan aracılığıyla insanlara geçtiğini belirtmiş, bir laboratuvar sızıntısını ‘çok düşük ihtimal’ olarak değerlendirmişti.

Dünyanın en saygın bilimsel yayınlarından Science dergisinde bir makale kaleme alan 18 bilim insanına göre ortada her iki teoriyi de destekleyecek yeterli kanıt bulunmamasına rağmen DSÖ heyeti virüsün laboratuvardan kaynaklanabileceği teorisini yeterince dikkate almadı. İki teori dengeli biçimde incelenmedi. 313 sayfalık raporda ‘laboratuvar sızıntısı’ teorisine sadece dört sayfa ayrıldı.

Makalede, ilk araştırmayı yapan DSÖ-Çin ekibinde bilgi, veri ve numuneleri Çinlilerin sağladığı, DSÖ ekibinin bunları sadece analiz ettiğine dikkat çekilerek aslında ortada bağımsız bir araştırma bulunmadığı vurgulandı.

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İmzacılar arasında dünyanın en saygın üniversitelerinden Cambridge’deki klinik mikrobiyoloji uzmanı Ravindra Gupta, Fred Hutchinson Kanser Araştırmaları Merkezi’nde virüslerin evrimini inceleyen Jesse Bloom ve Stanford Üniversitesi’nden mikrobiyoloji profesörü David Relman da bulunuyor.

Makaleye göre ‘hayvandan insan bulaş’ teorisi kadar ‘laboratuvardan kazara sızıntı’ teorisi de halen geçerli.

“Yeterli veri elimize geçene kadar doğal ve laboratuvar saçılımı hipotezlerini ciddiye almak zorundayız” diyen bilim insanları, titiz ve tarafsız bir araştırmanın yürütülmesi için çağrı yaptı.