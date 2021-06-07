‘Yol neden kapalı’ diyen avukatı döven cumhurbaşkanlığı korumalarına takipsizlik

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’nın önündeki yolun trafiğe neden kapatıldığını sorduğu için cumhurbaşkanlığı koruma polisleri tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun işkence davasında savcı takipsizlik kararı verdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da nikâh şahitliği yaptığı 13 Nisan 2019’daki düğün için Çırağan Sarayı’nın önündeki caddenin bir bölümü trafiğe kapatılmıştı. Çevrede bulunan cumhurbaşkanlığı korumaları, Sürenoğlu’nu ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla bir araca götürmüştü. Burada ters kelepçe vurulduğunu söyleyen Sürenoğlu, gözlerinin de bağlanarak darp edilmeye başladığını anlatmıştı. Avukatın duruma “Bir düğün için olur mu” diyerek isyan ettiği kamera kayıtlarına yansımıştı.

Avukat, savcılık ifadesinde “Bana cumhurbaşkanı korumaları işkence yaptı ve zorla cumhurbaşkanına hakaret ettiğimi beyan eden tutanak imzalatıldı” demişti.

Sözcü’den Alişer Delek’in haberine göre savcı, araç içi kamera kaydı olmadığı için, diğer polislerin ifadesine başvurmadan ‘müştekinin şüpheliler tarafından görevin gerekleri dışında kasten yaralandığına dair kamera kaydı veya tanık beyanı dahil somut delil bulunmadığı’ gerekçesiyle şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.