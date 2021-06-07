AKP, Peker’in ‘oyun’unu gördü!

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarından ötürü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma komisyonu kurulması talebine, “Bu oyunlara gelmeyeceğiz, hatalarımız varsa gereğini yaparız” yanıtını verdi.

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TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Turan, “Biz Meclis’imizi, mafya liderlerinin gündemiyle değerlendirmeyiz. Yanlış yapan varsa ayıklamak bizim görevimiz” dedi.

Turan şöyle devam etti: “CHP’nin Sedat Peker’den başka gündemleri yok gibi. ‘Meclis bunu yapsın, mahkeme bunu yapsın, bakan bunu yapsın’ demenin CHP’ye de faydası yok. Bir kişinin ne söylediği kadar nerede söylediği de kıymetlidir. Türkiye düşmanlığıyla bilinen bir ülkenin otelinde konuşuyor. Yetmedi otel değiştiriyor, aynı patronun otelleri, farklı zincirler. Kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır. Hatırlayın Türkiye’de değnekçilik, çetecilik, mafyacılık her gün manşetlerdeydi. Biz çetelerle mücadelelerde en çok adım atan ekibiz. Eskisi gibi çete, mafya, değnekçi manşetleri var mı? Kalmadı artık. Ama insanız; hatamız vardır, eksiğimiz vardır, bunları temizleriz. Ama Meclis’imizin alet edilmesini doğru bulmuyoruz.“